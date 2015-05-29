中国新债：贵州下周四将招标发行四期一般地方债，总额336亿元

路透上海5月29日 - 中国贵州省周四晚间发布公告称，将于下周四(6月4日)招标发行336亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中置换一般债券287亿元，新增一般债券49亿元。

公告显示，三年期和10年期计划发行规模各为68亿元，分别占发行总量的20%；五年和七年计划发行各100亿元，各占发行总量的30%。新世纪资信评估对上述债券评级均为AAA级。

上述债券竞争性招标时间为6月4日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。6月5日开始发行并计息，6月9日发行结束。三年品种的发行手续费为承销面值的0.5‰，五、七和10年为承销面值的1‰。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

上周江苏、新疆已经完成首批地方债发行，本周有湖北、广西和山东三地招标地方债；上述地方债投标利率上限，均为同期限国债到期收益率曲线的15%。而重庆将于下周二招标的地方债，投标利率上限则扩大至同期限国债收益率曲线的20%。

从已发行情况来看，江苏四期地方债中标利率仅比作为利率下限的国债到期收益率曲线均值高出2个基点(bp)；新疆则均以下限定价；湖北和广西地方债三、五和七年品种利率亦落在区间下限，10年品种也仅比下限高1个bp。

以下为今年以来公开招标的地方债发行情况：

发行主体 招标日 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 ----------------------------------------------------------------------------------------------

广西 5月28日 2.86% 0bp 2.13 3.16% 0bp 2.21 3.42% 0bp 2.21 3.47% +1bp 1.79

湖北 5月27日 2.85% 0bp 2.43 3.15% 0bp 2.28 3.40% 0bp 2.10 3.45% +1bp 1.87

新疆 5月21日 2.84% 0bp 2.93 3.07% 0bp 2.87 3.37% 0bp 2.81 3.41% 0bp 2.74

江苏 5月18日 2.94% +2bp 1.72 3.12% +2bp 1.68 3.41% +2bp 1.82 3.41% +2bp 1.93 ---------------------------------------------------------------------------------------------- (完)

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