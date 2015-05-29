印度利率：政府力促央行降息，尽管1-3月GDP扩张速度可能快于中国

例如，分析师指出，基于新算法得出的GDP数据抢眼，但并未体现出企业获利疲软及商品出口连续五个月下滑的情况。商品出口在印度经济中所占的比重在16%左右。

“如果看一下多项频率较高的指标，就会发现印度并未处于高水平增长，”巴克莱的经济学家Rahul Bajoria说。

Bajoria还说，他预计印度央行将在6月2日的政策会议上降息25个基点，并称印度央行可以帮助刺激增长的时机短暂。

“到下半年，通胀率可能会回升，”他说。

以新计算方式衡量，印度2014/15财年经济增幅料在7.4%，高于2013/14财年6.9%的增幅。

拉詹周三与印度财长杰特利(Arun Jaitley)会面。杰特利曾以通胀率下降为由公开表示支持降息。

由于通胀率降至印度央行认为合适的区间，该行今年已降息两次，但在4月份会议上按兵不动。

“我们预计印度央行应该会降息25个基点。在此之后，央行可能会先等待雨季的经济数据，然后再决定是否有进一步降息的空间，”Bajoria说。(完) (编译 陈宗琦/汪红英；审校 王颖/王兴亚)