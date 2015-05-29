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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 08:54 BJT

《香港报摘》--经济日报5月29日

* 要闻版头条：

--中港股市突吹淡风，四大流动性收紧传闻满天飞，港股跟随A股恐慌式下跌，一度急挫逾800点，但投资界暂认为属短线调整，无需太担心，料27,200关口见初步支持 。

* 其他：

--高盛指出，智能产品普及，加上Google 和苹果 等科企加入竞争，未来汽车行业将发生重大变化，预料未来五年汽车智能系统市场将大增4倍，至100亿美元。

--中移动 管理层在股东会后表示，集团永远在互联网发展的路上，没有迟起步，会开发游戏、视频、音乐等五大互联网服务，电商亦属考虑之列。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/杨淑祯)

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