《香港报摘》--经济日报5月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--中港股市突吹淡风，四大流动性收紧传闻满天飞，港股跟随A股恐慌式下跌，一度急挫逾800点，但投资界暂认为属短线调整，无需太担心，料27,200关口见初步支持 。
* 其他：
--高盛指出，智能产品普及，加上Google 和苹果 等科企加入竞争，未来汽车行业将发生重大变化，预料未来五年汽车智能系统市场将大增4倍，至100亿美元。
--中移动 管理层在股东会后表示，集团永远在互联网发展的路上，没有迟起步，会开发游戏、视频、音乐等五大互联网服务，电商亦属考虑之列。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。