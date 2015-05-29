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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 08:41 BJT

国际油市：美国原油价格微升，因美国库存连降四周及加拿大产地火灾

0020GMT，近月美国原油期货 较前一交易日结算价涨0.43美元，至每桶58.11美元。

布兰特原油期货 涨0.4美元，至每桶62.98美元。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存 下降280万桶。周一的阵亡将士纪念日非正式地开启了美国夏季驾车旺季。

这是美国原油库存连续第四周下降。路透调查预估为下降85.7万桶，美国石油协会(API)预估增加130万桶。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R自4月中旬以来已下降逾40%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/刘秀红；审校 戴素萍/张涛)

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