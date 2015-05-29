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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 09:03 BJT

《香港报摘》--信报5月29日

* 要闻版头条：

--恒生指数 昨天大跌626点，但与恒指走势挂钩的盈富基金 收市前两分钟获大手扫高，倒升0.35%收市。

* 其他：

--云游控股 早前公告配股集资3.1亿港元，主席汪东风指希望准备充足资金作收购，目标主要是手游平台或具协同效应的游戏公司，但暂时未有实际并购消息可公布。至于新引入的投资者全数属长线基金。

--复星国际 副董事长兼首席执行官梁信军表示，欧洲负利率环境下，海外保险资产价格便宜兼风险低，将继续重点投资，预计今年底集团保险资产比重会由去年底35%，升至近50%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/)

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