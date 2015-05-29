《香港报摘》--信报5月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--恒生指数 昨天大跌626点，但与恒指走势挂钩的盈富基金 收市前两分钟获大手扫高，倒升0.35%收市。
* 其他：
--云游控股 早前公告配股集资3.1亿港元，主席汪东风指希望准备充足资金作收购，目标主要是手游平台或具协同效应的游戏公司，但暂时未有实际并购消息可公布。至于新引入的投资者全数属长线基金。
--复星国际 副董事长兼首席执行官梁信军表示，欧洲负利率环境下，海外保险资产价格便宜兼风险低，将继续重点投资，预计今年底集团保险资产比重会由去年底35%，升至近50%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。