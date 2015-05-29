《全球汇市》美元小跌，但仍受美联储加息预期的支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上周公布的初步调查预计，美国第一季经调整后国内生产总值(GDP)数据 将大幅下修，预计将萎缩0.7%。
“美国经济成长情况将成为今日市场关注焦点，第一季GDP预计将大幅向下修正，”巴克莱策略师在发给客户的一份报告中称。
他们预计，美国经济第一季萎缩1.1%，受3月份疲弱库存及大于初估的贸易逆差拖累。第一季GDP初值为增长0.2%。
但美国隔夜公布的数据，尤其是强劲的住房销售数据，增强了美国经济正在上行以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内稍晚升息的预期，从而令美元吸引力增加。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0962 1.0946 +0.15 -9.38 1.2097
美元/日圆 123.78 123.94 -0.13 +3.43 119.68
欧元/日圆 135.69 135.69 +0.00 -6.28 144.78
美元/瑞郎 0.9429 0.9435 -0.06 -5.15 0.9941
英镑/美元 1.5320 1.5314 +0.04 -1.62 1.5573
美元/加元 1.2413 1.2435 -0.18 +6.84 1.1618
澳元/美元 0.7655 0.7643 +0.16 -6.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7174 0.7174 +0.00 -7.99 0.7797
澳元/日圆 94.750 94.790 -0.04 -3.07 97.750
新西兰元/日圆 88.800 88.910 -0.12 -4.83 93.310
英镑/日圆 189.63 189.80 -0.09 +1.74 186.38
澳元/新西兰元 1.0669 1.0653 +0.15 +1.91 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/陈宗琦/许娜/刘秀红；审校 李爽/张涛/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。