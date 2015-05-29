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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 08:51 BJT

《全球汇市》美元小跌，但仍受美联储加息预期的支撑

路透上周公布的初步调查预计，美国第一季经调整后国内生产总值(GDP)数据 将大幅下修，预计将萎缩0.7%。

“美国经济成长情况将成为今日市场关注焦点，第一季GDP预计将大幅向下修正，”巴克莱策略师在发给客户的一份报告中称。

他们预计，美国经济第一季萎缩1.1%，受3月份疲弱库存及大于初估的贸易逆差拖累。第一季GDP初值为增长0.2%。

但美国隔夜公布的数据，尤其是强劲的住房销售数据，增强了美国经济正在上行以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内稍晚升息的预期，从而令美元吸引力增加。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0962 1.0946 +0.15 -9.38 1.2097

美元/日圆 123.78 123.94 -0.13 +3.43 119.68

欧元/日圆 135.69 135.69 +0.00 -6.28 144.78

美元/瑞郎 0.9429 0.9435 -0.06 -5.15 0.9941

英镑/美元 1.5320 1.5314 +0.04 -1.62 1.5573

美元/加元 1.2413 1.2435 -0.18 +6.84 1.1618

澳元/美元 0.7655 0.7643 +0.16 -6.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7174 0.7174 +0.00 -7.99 0.7797

澳元/日圆 94.750 94.790 -0.04 -3.07 97.750

新西兰元/日圆 88.800 88.910 -0.12 -4.83 93.310

英镑/日圆 189.63 189.80 -0.09 +1.74 186.38

澳元/新西兰元 1.0669 1.0653 +0.15 +1.91 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/陈宗琦/许娜/刘秀红；审校 李爽/张涛/王丽鑫)

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