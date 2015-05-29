《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

**明报**

--以珠三角及两广为基地的内房股龙光地产 ，其财务总监赖卓斌表示，在一线城市当中，深圳楼市销情比较畅旺，会因应情况加大当地推盘力度，又指由于项目销情好，资金回笼快，暂时未有任何融资计划。

**东方日报**

--消息指，周大福珠宝 有意入标私募基金MBK Partners持有的日本珍珠项链品牌Tasaki，料交易价逾250亿日元（约2.02亿美元）。

**文汇报**

--云游 主席兼首席执行官汪东风昨在股东会后透露，今年公司目标计划推出20款游戏，分别是17款手机游戏及多款网页游戏。

**苹果日报**

--中银香港 放售南洋商业银行全部权益，正待财政部程序上批准，消息透露，卖方已选出约四份标书进入次轮复选，传闻入标价超过市场早前估算（约账面值1.3至1.4倍）。

**大公报**

--长和 主席李嘉诚旗下电讯王国，继扩阔英国版图后，早前透过旗下3意大利与当地电讯商Wind磋商合并大计，合并后或会安排独立上市，估值高达超过1,400亿港元。（完）