《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--以珠三角及两广为基地的内房股龙光地产 ，其财务总监赖卓斌表示，在一线城市当中，深圳楼市销情比较畅旺，会因应情况加大当地推盘力度，又指由于项目销情好，资金回笼快，暂时未有任何融资计划。
**东方日报**
--消息指，周大福珠宝 有意入标私募基金MBK Partners持有的日本珍珠项链品牌Tasaki，料交易价逾250亿日元（约2.02亿美元）。
**文汇报**
--云游 主席兼首席执行官汪东风昨在股东会后透露，今年公司目标计划推出20款游戏，分别是17款手机游戏及多款网页游戏。
**苹果日报**
--中银香港 放售南洋商业银行全部权益，正待财政部程序上批准，消息透露，卖方已选出约四份标书进入次轮复选，传闻入标价超过市场早前估算（约账面值1.3至1.4倍）。
**大公报**
--长和 主席李嘉诚旗下电讯王国，继扩阔英国版图后，早前透过旗下3意大利与当地电讯商Wind磋商合并大计，合并后或会安排独立上市，估值高达超过1,400亿港元。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。