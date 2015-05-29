路透基点：伟仕电脑(香港)有限公司1.5亿美元贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，身为牵头行兼簿记行的澳新银行(澳盛银行,ANZ)周四启动伟仕电脑(香港)有限公司1.5亿美元三年期双币贷款案。

这笔子弹式定期贷款能以美元或欧元动用，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码180个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行将获得210个基点的综合收益、90个基点的承诺费以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得205个基点的综合收益、75个基点的承诺费以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行将获得200个基点的综合收益、60个基点的承诺费以及安排行头衔。

所筹资金将用于再融资和运营资本。

借款人在香港上市的母公司伟仕控股有限公司、以及佳杰控股有限公司将为是次贷款提供担保。