路透基点：伟仕电脑(香港)有限公司1.5亿美元贷款展开筹组--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，身为牵头行兼簿记行的澳新银行(澳盛银行,ANZ)周四启动伟仕电脑(香港)有限公司1.5亿美元三年期双币贷款案。
这笔子弹式定期贷款能以美元或欧元动用，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码180个基点。
承贷3,000万美元或以上的银行将获得210个基点的综合收益、90个基点的承诺费以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得205个基点的综合收益、75个基点的承诺费以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行将获得200个基点的综合收益、60个基点的承诺费以及安排行头衔。
所筹资金将用于再融资和运营资本。
借款人在香港上市的母公司伟仕控股有限公司、以及佳杰控股有限公司将为是次贷款提供担保。
面向投资者的贷款推介会定于6月5日在香港举办。银行回复截止日期为6月26日。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。