《交易视点》美、中货币政策不同调，美债影响台债渐小--元大宝来证

路透台北5月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，近期台湾公布的经济数据表现不尽理想，似乎能够解释公债殖利率对经济的反应，即使美国升息，台湾受制于中国经济下行，未来仍有可能降准降息，双边大型经济体不同调之下，台湾有相当大的可能维持目前利率水准，加上在资金及筹码影响之下，缩减了美债走势对台债殖利率的影响程度。