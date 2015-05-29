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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 09:05 BJT

《交易视点》美、中货币政策不同调，美债影响台债渐小--元大宝来证

路透台北5月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，近期台湾公布的经济数据表现不尽理想，似乎能够解释公债殖利率对经济的反应，即使美国升息，台湾受制于中国经济下行，未来仍有可能降准降息，双边大型经济体不同调之下，台湾有相当大的可能维持目前利率水准，加上在资金及筹码影响之下，缩减了美债走势对台债殖利率的影响程度。

若美债在走势上有进一步向上突破，台债才有跟进的可能，预估十年104/5期 成交区间1.51%-1.58%，五年券104/9期 成交区间在1.02%-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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