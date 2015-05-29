《交易视点》美、中货币政策不同调，美债影响台债渐小--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，近期台湾公布的经济数据表现不尽理想，似乎能够解释公债殖利率对经济的反应，即使美国升息，台湾受制于中国经济下行，未来仍有可能降准降息，双边大型经济体不同调之下，台湾有相当大的可能维持目前利率水准，加上在资金及筹码影响之下，缩减了美债走势对台债殖利率的影响程度。
若美债在走势上有进一步向上突破，台债才有跟进的可能，预估十年104/5期 成交区间1.51%-1.58%，五年券104/9期 成交区间在1.02%-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。