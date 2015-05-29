全球金属：日本铁钢连盟下调2016财年粗钢产量预期至略低于上年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月28日 - 日本鉄钢连盟会长柿木厚司(Koji Kakigi)周四称，日本粗钢产量将在截至2016年3月底的财政年度中较上年微幅下滑。日本为全球第二大粗钢生产国。
面对库存高企和出口价格下滑的双重压力，日本最大钢铁生产商新日铁住金 将4-6月粗钢产量较前季下调9%，第二大钢铁生产商JFE Steel Corp 则将产量下调4-5%。
柿木厚司目前预计，本年度的粗钢产量为1.07亿-1.08亿吨。此前的预期约为1.1亿吨，与上年的产量差不多。
“目前看来，库存调整至合理水平还需要更长的时间，”柿木厚司在一次新闻发布会上表示。
日本4月钢产量较上年同期下滑6.1%，至840万吨，为连续第八个月下降。
日本钢产量自去年底以来一直下降，因消费税上调打压了汽车和住房需求。建筑业的劳动力短缺现象同样也抑制了钢铁需求。
经济产业省预计，日本4-6月粗钢产量较前季下降4.9%，至六年来同期最低水平。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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