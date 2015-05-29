版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 09:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受疲弱数据影响，目标为1.5200

0043GMT
    
    * 早盘在窄幅区间交投--开盘下跌0.25%，受数据表现不佳影响 
    * 亚洲时段公布的消费者信心数据表现疲弱 
    * 下跌令5日与10日移动均线朝向下行--动能指标中性
    * 负面情形--收在4-5月涨势38.2%位置下方即能确定
    * 目标为费波纳奇回档技术位50%位置的1.5191--纽约市场低点1.526
0与伦敦市场高点1.5385，分别为支撑与阻力
    * 图表：link.reuters.com/pyc84w (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价                

 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐