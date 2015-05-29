《汇市简讯》英镑/美元受疲弱数据影响，目标为1.5200

0043GMT * 早盘在窄幅区间交投--开盘下跌0.25%，受数据表现不佳影响 * 亚洲时段公布的消费者信心数据表现疲弱 * 下跌令5日与10日移动均线朝向下行--动能指标中性 * 负面情形--收在4-5月涨势38.2%位置下方即能确定 * 目标为费波纳奇回档技术位50%位置的1.5191--纽约市场低点1.526 0与伦敦市场高点1.5385，分别为支撑与阻力 * 图表：link.reuters.com/pyc84w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛)