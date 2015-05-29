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货币新闻 | 2015年 5月 29日 星期五 09:16 BJT

芝加哥期市：小麦价格下跌，有望录得六个月以来最大月度涨幅

近月大豆 5月累计下跌逾5%。

近月玉米 本月则已跌2%以上，且月线连三个月下滑。

但玉米上日受到空头回补和乙醇库存下降的支撑。

美国能源资料协会(EIA)周四数据显示，美国3月生物柴油产量总计9,800万加仑，自前一个月的7,800万加仑跳增。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 487.50 -1.25 -0.26% -0.05% 491.28 39

CBOT玉米 355.00 1.50 +0.42% +1.57% 364.98 40

CBOT大豆 926.75 0.75 +0.08% -0.03% 960.92 25

CBOT稻米 $9.51 $0.00 +0.00% +0.85% $9.85 50

美国原油 $58.32 $0.64 +1.11% +1.41% $58.54 47

汇率

欧元/美元 $1.096 $0.001 +0.12% +0.51%

美元/澳元 0.766 0.001 +0.18% -0.83%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 张涛/王兴亚)

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