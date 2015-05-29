中国货币市场：资金价格短端稳长端跌幅收窄，流动性宽松预期不改

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月29日 - 5月最后一个交易日，充裕供给令中国银行间市场资金面宽松，周五早盘回购利率波动有限，其中，隔夜回购继续持稳于1%上方。Shibor一年期 最新报价跌幅仅2个基点，较上日有所收窄，不过较上周五水平累计跌超40个基点。
交易员表示，七天期利率小涨因跨IPO资金需求旺盛、部分成交加点所致，但场内供给总体仍然充分，流动性未见明显收敛。
他们并称，考虑到当前资金价格已处低位，即便小幅波动亦在市场预期之中，但宽松的流动性暂不存在反转的条件。
华南一银行交易员称，早盘供给总体宽裕，“这几天大行都继续出钱。”
她并认为，下月初资金面宽松状况仍不具备逆转的基础，只是考虑到当前资金价格较低，利率可能会有小幅波动。
上海一银行交易员提到，隔夜供给堪称泛滥，而七天期供给相比之下稍弱，以信用债质押可能需要加点，“隔夜随便借，出七天的少些。”
在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0035 1.0085 -0.50
七天 1.9675 1.9434 +2.41
14天 2.2700 2.2580 +1.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8400 1.3350 +50.50
七天 5.7100 3.8550 +185.50
14天 3.4500 2.7650 +68.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1500 1.1100 +4.00
七天 2.0800 2.0300 +5.00
14天 2.4000 2.2700 +13.00
Shibor
其中:隔夜 1.0390 1.0430 -0.40
七天 1.9720 1.9520 +2.00
三个月 2.8640 2.8650 -0.10
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/黄凯)
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