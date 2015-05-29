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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 09:26 BJT

金属期市：伦铜料出现四个月来首次月度下跌，受供应充足因素拖累

LME期镍 本月跌幅或将超过7%，居于基本金属跌幅之首，因中国不锈钢需求低迷，而且上海期交所之前推出新期镍合约,向新卖空者敞开了大门。

希腊政府发言人周四表示，政府计划在周日与债权人达成改革换现金协议，未理会欧元区官员之前的言论。欧元区官员之前的讲话暗示，希腊与债权人离很快达成协议还很远。

美国4月成屋待完成销售指数连续第四个月增长，并触及九年高位，支撑了楼市及整体经济前景。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 郑茵/王丽鑫)

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