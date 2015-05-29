金属期市：伦铜料出现四个月来首次月度下跌，受供应充足因素拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
LME期镍 本月跌幅或将超过7%，居于基本金属跌幅之首，因中国不锈钢需求低迷，而且上海期交所之前推出新期镍合约,向新卖空者敞开了大门。
希腊政府发言人周四表示，政府计划在周日与债权人达成改革换现金协议，未理会欧元区官员之前的言论。欧元区官员之前的讲话暗示，希腊与债权人离很快达成协议还很远。
美国4月成屋待完成销售指数连续第四个月增长，并触及九年高位，支撑了楼市及整体经济前景。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 郑茵/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。