中国金融：一季度P2P网贷平台成交增速放缓，逾期率较低--报告

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月29日 - 由中国社科院等联合组成的中国网贷评价体系课题组发布报告称，受到股市走好的冲击，一季度中国P2P网贷平台成交量增速放缓，成交资金的期限和收益率明显下降，同时逾期率较低。
中国金融时报周五援引该报告称，一季度参与评价的25家平台总成交量为264.35亿元人民币，环比增13.7%，增速环比大幅回落23.1个百分点。
25家平台中，一季度成交量上升的有18家，下降的七家。从平台类型来看，一季度小微借贷平台（单笔额度在50万以下的借款总额占比超过50%的平台）成交量增幅低于其他平台，共成交204.99亿元，环比增长12.6%；其他平台11家，成家59.36亿元，环比增17.5%。
同时各平台公布的一季度末逾期率数据较低。一季度90天以上的同账期逾期率最高为2.8%（不含陆金所），最低为0，半数平台在0-1%之间。
上述课题组负责人表示，虽然不排除平台公布的数据被人为压低的可能，但抵押类贷款平台等用足值的抵押物降低了借款人的逾期成本，因而部分P2P平台真实逾期率确实不如外界想象的高。
同时平台用自有资金或风险保证金核销坏账、采用第三方担保模式、或是平台上线时间短等因素，让P2P平台整体逾期率较低。
此前中国支付清算协会发布报告称，2014年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67% 。（完） (发稿 王蕾；审校 沈燕/张喜良)
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