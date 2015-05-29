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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 山东省360亿三/五/七/10年一般债务招标，10:30结束
    
    
      
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国贵州省周四晚间发布公告称，将于下周四(6月4日)招标发行336亿元人民币一般
地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中置换一般债券287亿元，新增一般
债券49亿元。 
    --中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野
。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决
资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。 
    --中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，
一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放
，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。 (完)
    
    
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