《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 山东省360亿三/五/七/10年一般债务招标，10:30结束 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国贵州省周四晚间发布公告称，将于下周四(6月4日)招标发行336亿元人民币一般 地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中置换一般债券287亿元，新增一般 债券49亿元。 --中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野 。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决 资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。 --中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放， 一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放 ，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。