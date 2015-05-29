《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 山东省360亿三/五/七/10年一般债务招标，10:30结束 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国贵州省周四晚间发布公告称，将于下周四(6月4日)招标发行336亿元人民币一般 地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中置换一般债券287亿元，新增一般 债券49亿元。 --中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野 。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决 资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。 --中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放， 一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放 ，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次