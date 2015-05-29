欧洲政经：德国副总理称欧洲未来或需以不同速度前进--报导

路透5月29日 - 德国副总理加布利尔表示，欧洲国家未来或需以不同的速度前进，德国和法国走在前面，其他国家随后跟进。

“我们需要有更大的勇气，欧洲国家相互合作方面可以有不同的速度，”加布利尔在德国画报周五版的观点文章中写道。

“一些国家--尤其是法国和德国--需要走在前面，例如在能源政策或经济和财政政策合作方面。其他国家可以在做好准备时跟进，”他写道。

“并不是说所有人都要做到十全十美。但我们需要在欧盟框架内开展更深入的合作。”