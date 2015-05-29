欧洲政经：德国副总理称欧洲未来或需以不同速度前进--报导

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月29日 - 德国副总理加布利尔表示，欧洲国家未来或需以不同的速度前进，德国和法国走在前面，其他国家随后跟进。
“我们需要有更大的勇气，欧洲国家相互合作方面可以有不同的速度，”加布利尔在德国画报周五版的观点文章中写道。
“一些国家--尤其是法国和德国--需要走在前面，例如在能源政策或经济和财政政策合作方面。其他国家可以在做好准备时跟进，”他写道。
“并不是说所有人都要做到十全十美。但我们需要在欧盟框架内开展更深入的合作。”
在加布利尔发表上述观点的同一天，英国首相卡梅伦与德国总理梅克尔在柏林举行了会谈。这是卡梅伦旋风式欧洲之访的一部分，他希望借此获得其他国家对欧盟改革的支持。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。