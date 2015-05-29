台湾汇市：台币盘初实质交投趋弱整理，因亚币疲软及进口商进场买汇

路透台北5月29日 - 台币兑美元 周五盘初实质交投趋弱整理。汇银人士指出，由于日、韩等亚币持续偏弱盘整，及进口商担心台湾央行干预动作加大而转趋积极进场买汇，令台币实质交投靠向30.700的区间低位。

他们并表示，尽管出口商有抛汇卖需，但因央行上日干预动作较为明显，企图引导台币趋贬，不仅进口商吓到纷纷进场买汇带动美元买气，且外资盘初汇入力道也稍见缩手，令台币实质交投趋弱向区间低位靠拢。

〞老大(央行)昨天出来宣誓后好像有点用。〞一位官股银行交易员说。

当地时间09:52，台北外汇成交量2.68亿美元，交投持续热络，上日同时段约为2.8亿美元；美元指数 则从一个月高位附近稍有回落，暂报96.888。韩元兑美元 盘初暂报1,107.2，上日收在1,105.8。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.622-30.675；上日交易区间在30.593-30.709。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；一个月美元/台币远汇 暂报30.590/30.610，上日收在30.608。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.580-30.700

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