港报社评：免费幼教非全免袋住先再行优化--星岛日报5月29日

免费幼稚园教育委员会发表报告谘询民意，如果顺利推展，本港两年后即可实施十五年免费教育。由于校舍和资源的限制，四成学生家长恐怕仍须付出部分费用。总体而言，即使要付费的家长，负担都有望大为减轻，社会不妨对委员会的建议“袋住先”，之后再行优化，务求所有中产家长的子女，都可以就近享受到免费幼教。 免费幼稚园教育的资助模式和中小学不同。中小学免费教育的原则，是只要家长有意愿，政府一定可以为其子女提供到免费学位。幼稚园却非如是，当局估计：在新资助计画下，就算向全港非牟利幼稚园提供资助，仍然有四成家长要缴付一点学费，当中大部分涉及在私人屋苑商场内开办的幼稚园，政府只能够资助到部分租金，而就读于这些幼稚园的学生，绝大部分来自中产家庭。

新资助计画取代学券制，对象同样只限于非牟利幼稚园。现时全港七百六十所非牟利幼稚园中，有两成二是租用商业楼宇单位营办，要付市值租金。政府日后厘订租金资助，是以公屋幼稚园水平为准，而这些幼稚园的租金往往只及市值一半，因此，私人商场内的幼稚园难以享有全数租金津贴，要向家长收取余额，以免亏蚀到难以维持。 在这些幼稚园就读的学生，家长可望因政府租金津贴而减轻学费负担，但就去不到免费的地步，又不愿送稚龄子女到距离家居较远的公屋幼稚园，何况部分地区的免费幼稚园学额，本身就不足以应付需求。站在中产家长的立场，自然希望政府全数津贴租金，但是，政府要顾虑到商场会否乘机加租，令租金津贴肥了业主的口袋。 另一种在新制下续须付费的家长，是全日制幼稚园的家长，政府只对半日制幼稚园提供全额资助，在这水平上，全日制幼稚园可获额外两成半至三成资助。这些家长自然希望政府全数资助，方便自己之外，亦符合政府鼓励妇女工作的目标。

不过政府推行免费幼教要顾及公帑开支。当局粗略估计，如果全盘接受委员会的建议，库房在幼教方面的投入会激增五成至七成，即每年开支会达到六十至七十亿元。 除了节省家长开支外，报告还就改善幼教环境、提升幼教质素作出不少建议，例如把全日制学额倍增至与半日制五五之比，增加每名学生的空间两成、改善师生比例，提升幼师至全部具有学位水平等。就算家长觉得资助安排仍有欠缺，部分教师觉得待遇方面应有改进，都不应拖延落实报告内各项建议。 当局应该尽快让家长享受到加强补贴幼教的好处，再在这基础上逐步改善，例如在规划私人屋苑用地时，预留地方予政府作廉租非牟利幼稚园，并且在现有贴近私人屋苑的政府及社区用地，拨出地方用作幼稚园，提供足够的免费学额予市民选择。

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