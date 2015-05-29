港报社评：香港不能再折腾，通过政改是出路--文汇报5月29日

在昨日的立法会答问大会上，行政长官梁振英致辞时强调希望香港能够踏出普选行政长官的第一步，同时也表示，如果普选方案被否决，“希望香港社会可以在未来几年，放下政改争拗，香港社会负担不起无休无止的政改争拗”。事实上，政制发展引起的争拗令全社会都付出极大的精力和时间，大家都不愿意看到这些付出白费，希望能够落实普选。如果普选方案被否决，就必须放下政改争拗，让社会能够集中精力发展经济、改善民生。否决政改导致政制发展停滞的责任，只能由反对派承担。必须强调的是，香港社会的确负担不起无休无止的政改争拗，通过政改是大家的共同出路。

人大“8．31”决定明确规定了特首普选制度的基本框架和核心要素，特区政府提出的普选方案进一步细化了普选制度，充分体现民主、开放、公平、公正等原则。人大“8．31”决定及特区政府提出的普选方案是在“当前时空条件下”最合适和最好的方案，普选方案没有修改空间，要求中央撤回人大“8．31”决定更是不切实际。反对派立法会议员即将在周日与中央官员进行沟通，表达对普选方案的意见。中央、特区政府及广大市民都希望落实普选，支持通过普选方案对反对派来说也是好事。掌握关键少数票的反对派议员如果否决政改，令唾手可得的普选机遇与港人失诸交臂，全港人人皆输，当然要承担历史责任。

否决政改后怎么办？这是一再声称要否决普选方案的反对派必须回答的问题。如果政改被否决，下一届都很难重启政改讨论。道理很简单，过去多年的政改争拗已经耗费香港太多的时间和精力，香港不可能长期纠缠于无休止的政争而忽略发展经济、改善民生。香港的政制发展要往前走，出路只有一条，就是通过政改方案，落实普选，消除政争分歧。唯有如此，才能让港人重新团结、重新飞跃、重拾希望，一同为香港创造新的奇蹟，创造社会发展、经济向前、民生改善的大时代。

政改进入见分晓的最后阶段，广大市民希望通过政改的意向越来越清晰强烈，近期多项民调显示，支持政改方案通过的民意稳定上升，已超过60%。同时，立法会的多数议员支持通过政改方案。这反映支持政改是香港社会的主流。少数反对派议员没有理由剥夺500万选民的普选权，而应该顺应主流民意，支持通过普选方案。

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