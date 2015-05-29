港报社评：全日制学生需缴费，免费幼园名不副实--明报5月29日

免费幼稚园教育委员会（下称委员会）建议政府资助半日制幼稚园的教学开支，学费全免，而全日制和长全日制幼稚园（以下统称全日制）获得的资助，只较半日制多25%至30%，即是学生仍然要缴交学费。这个建议备受争议，有批评认为偏离了免费幼稚园教育的原旨。委员会的建议涉及资源投放考虑，不过由于全数资助全日制需要多少财政开支，当局未提供有关数据，因此未能判断建议是否合理恰当。另外，委员会的建议是否偏离人力资源政策，也值得讨论。

委员会之设，缘起于梁振英参与特首时，教育政纲列明“尽快实施15年免费教育”，包括幼稚园免费等。因此，对委员会的成立和工作方向，公衆一贯认为是要落实幼稚园免费教育。现在委员会的建议，只有约占六成的半日制可免学费，受家长欢迎的全日制则仍须交学费，成为半吊子的免费幼稚园教育，所以不少家长对此有意见。

委员会指出，一些较先进国家的幼稚园教育每日上课约3小时、每周15小时，并引述学术研究认为家庭培育和家长参与对幼儿成长甚为重要，幼儿较长时间留在学校不是最好安排，又说儿童能否获益乃视乎课程质素而非接受幼儿教育课程的时数，云云。委员会藉此说明幼儿教育以半日制模式较理想，符合儿童需要。这种变相褒半日制而贬全日制，从学术层面或许有理据，不过本港幼稚园教育生态，涉及家长实际需要，有另类实质功能，纯粹用理论则不能解释。

本港家长对全日制幼稚园，可以用渴求来形容，因为有实际需要；幼稚园类别在数量上，也反映这个情况。2014/15年度，在760所本地非牟利幼稚园当中，381所（约占50%）同时开办半日制及全日制班级，235所（约占31%）只开办全日制班级，144所（19%）只开办半日制班级。由此可见全日制需求远多于半日制，情况与单亲或双职家庭有关；对于他们来说，子女进入幼稚园有两方面需要：一是教育需要，同时是照顾需要，因为子女在全日制班级，家长才可以在职场打拼。

随着老年社会来临，本港工作人口势将减少，如今必须应对得法，否则会影响经济发展和增长。近年，政府经常表示会推出一些政策措施，释放家庭主妇等劳动力投身职场，以纾缓人力紧绌，全日制幼稚园应视为释放劳动力的措施之一。另外，若全日制获全数资助教学开支，子女学费全免，对吸引中下阶层劳动人口重出职场会是一种动力。

其实，委员会就半日制和全日制建议的逻辑，值得商榷。委员会虽然援引学术研究，对全日制教育成效存疑，但是也认同把全日制对比率由约两成逐步增至约五成；设若幼稚园班级按这个方向发展，此消彼长之下，半日制会减少，而政府对全日制资助不变，即是不会全数资助，岂非有愈来愈多学生入读幼稚园都要缴交学费？若出现这种情况，则“免费幼稚园教育”就更是一句空言了。

政府资助半日制和全日制幼稚园涉及公帑运用，半日制所需财政开支肯定少过全日制，只是委员会的报告书并无提供相关数据。因此，无从判断全数资助全日制，政府的财政情况是否可以负担，所以这方面数据应公开，让社会作有意义讨论。委员会提供了政府投放于幼稚园教育的整体开支，由2007/08财政年度的16亿元，增加至2014/15年度的约34亿元。以此推算，设若幼稚园都改为全日制，政府全数资助，则资助额或许要倍增至68亿元，以政府财政收入稳定和坐拥庞大储备，看不到无法负担之理。

另外，全日制幼稚园获全数资助之后，释出劳动力可以衍生的经济效益，价值上或许远超资助开支。随着工作人口增加，会带动不少家庭脱离综援网，环绕一些家庭的问题也得以纾解，增加中下阶层向上流的机会等。由此观之，政府宜从更高、更宽广角度审视免费幼稚园教育问题，免费给幼儿提供优质教育的同时，结合人口政策、人力资源、经济效益等整体考虑，才决定采取什么具体方案。

除此之外，有两点值得政府注意。首先，关于非牟利幼稚园的租金津贴，应该维持设上限的规定，因为这些幼稚园租用商业楼宇营运，在楼价飈升和租金高涨情况下，若租金津贴不设限，业主很大可能大幅加租，公帑就要为不合理的租金埋单；政府在这方面要坚持立场，不应退让。其次，困扰幼稚园业界的校舍问题，委员会的报告书并未提出前瞻性建议；政府应该制订时间表，规划更多幼稚园校舍，或鼓励办学团体自置校舍，使幼稚园类如受资助小学、中学一样，在不同处所营运，摆脱房地产波动的影响，专注于幼儿教育，做到“儿童优先， 给他们一个好的开始”。

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