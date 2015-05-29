港报社评：国际足协长期腐败，振兴国足引以为监--信报5月29日

美国人的足球技术尽管不过尔尔，但美国人打老虎的造诣却是不同凡响。瑞士警方应美国联邦调查局的要求，日前于破晓时分前往苏黎世一家五星级酒店，一举拘捕了国际足协连两名副主席在内的七名高层，控罪包括敲诈勒索、洗黑钱、欺诈及持续超过二十四年的贪污贿赂等等，涉及款项高达一亿五千万美元。这一幕瓮中捉鳖，被视作世界警察向国际足协出示红牌。

除了在苏黎世落网的七人，还有国际足协另外两名高层，以及五名体育市场推广行政人员被捕，暂时共有十四人涉案，不排除牵连更广。虽然美国检察官拒绝透露国际足协主席白礼达是否卷入这一宗震惊球坛的巨贪案，但一般相信，把持老大职位十七年的白礼达难辞其咎，不容易洗脱幕后黑手的污名。最低限度，原定于周五晚举行的主席选举，白礼达寻求第五度连任的机会将出现极大的变数。

此外，瑞士检察部门宣布展开另一项调查行动，针对二○一八年和二○二二年世界盃申办过程之中，疑存在着的违规操作和洗黑钱问题。上述两届世界盃主办权分别由俄罗斯及卡塔尔获得，英国在争夺二○一八年主办权失败之后，该国传媒曾经爆出种种黑幕，指称关键在于有人舞弊，只是国际足协在不少会员“助纣为虐”的情况之下淡而化之。引用港产电影《少林足球》的经典对白：“球证、旁证、足协、足总、足委，全部都系我嘅人，点同我打呀？”

国际足协的长期腐败，不期然让人想到沉疴难起的中国足球。九十年代初，中国足协决定把足球作为体育改革的突破口，确立了中国足球的职业化道路。很不幸，所谓职业化竟然演变成“职业性腐化”，由于法律和监管机制严重缺失，中国职业球坛滋生出假波、黑哨和赌球等等一系列腐败问题，二○○九年开始，公安机关介入调查，结果发现涉案人员之广以及案件复杂程度之高，都是世界球坛所罕见。简言之，中国足球之所以沦为屡战屡败的“鱼腩部队”，世界排名最低跌至前年的一百零九位，源于结构性贪污舞弊，须知道打假波的要旨是求败不求胜，惯性求败的无心恋战，自然堕落为扶不起的阿斗。

国家主席习近平乃众所周知的超级球迷，在其亲自主导之下，国务院早前颁布《中国足球改革总体方案》，除了提出将中国足协与国家体育总局脱鈎之外，更加定出中国申办世界盃、国家队打进世界盃决赛周、中国足球晋身世界列强等等目标。

改革足球，离不开反贪防腐，这正正切合习近平上台以来“苍蝇老虎一起打”的强悍作风。问题却是，腐败固然让国足堕落，反腐就能够让国足振作了吗？显而易见，即使击退癌魔也不等于马上康复，提升足球水准还需要其他条件配合，例如长时间的青少年培训。

中国足协自国家体育总局剥离，用意是减少长官意志对球坛的干预，这也切合习近平所推动的简政放权，透过市场力量提升足球水平。比较令人担心的是，脱鈎了的中国足协，如果仍然缺乏法律和监管机制，会不会变成黑箱作业的独立王国？

据估计，足球运动有巨大的群众基础和商业价值，全球年产值逾五千亿美元，在体育产值总比重之中占四成，中国拥有超过三亿球迷，因此足球改革对中国有极强的经济学意义。

天下乌鸦一样黑，波是圆的，足球既能赚钱，亦能带来腐败，国际足协的教训，中国足协必须引以为监，否则国家队扬威世界盃纯属痴人说梦。

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