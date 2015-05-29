港报社评：A股暴跌，中央控疯牛勿心软--经济日报5月29日

中央驭牛出口又出手，触发内地股市昨暴泻6.5%，市场关注中央会否如今年1月般，在暴跌后开腔“呵护”牛市。惟现时A股疯牛凶险程度远甚当时，中央若心软势惹更大祸患。

沪指昨暴跌6.5%，皆因中央驭牛手口并用，除出手透过中央汇金公司减持内银股外，更放风收紧券商融资融券（孖展、沽空）业务，以及启动定向正回购阻截银行资金涌向A股，终令疯牛窒步。

中央加力驭牛并非要扼杀牛市，但今次连环出招实不得不为。皆因从国际经验来看，A股在不足1年累飈近1.5倍，几近美股海啸后6年升幅的总和，中央忧心A股升势严重透支，疯牛市况难持久。且从内地经验看，无论2001年或2007年A股泡沫爆破，当时市盈率皆约60倍，现时A股若剔除金融股，平均市盈率已逾50倍，而泡沫最大的创业板，市盈率更接近130倍，令中央不得不担忧A股泡沫爆破历史重演。

吊诡的是，经历昨天暴跌后，市场未见恐慌，甚至有意见指中央稳经济招数有限，只能续撑国家牛市，短期内很可能再有“呵护”牛市举措，此如今年1月19日，A股因中央调查融资融券而暴跌7.7%后，中央随即为传闻消毒，更开腔挺股市，令A股不单迅速收复失地，牛市气氛更日趋疯狂。

惟A股当前市况不可与1月时相提并论，有两个因素令中央心软不得。

一是1月时沪指最高仅约3300点，相当于平均市盈率约16倍，当时创业板市盈率亦不足60倍，反映当日A股虽不算便宜，但危险性仍不高，不如现时A股泡沫愈吹愈胀，并日益扩散。

二是1月时A股每日交投最多仅6、7千亿元（人民币，下同），惟昨天成交额已暴增至2.4万亿元。更凶险是今次是A股首次由杠杆撬动的牛市，融资融券规模已逾2万亿元，疯牛一旦失控，投资者除输光财富外更可能负上沉重债务，恐挫伤金融稳健，对稳经济弄巧反拙。

故中央若要防疯牛闯祸，不但要态度更坚定，更要有手段震慑市场，如收紧融资融券交易、正回购收紧银根，以至下月是否再降准亦要再三端详等，让市场认知中央驭牛既有心亦有力，让投机者知所进退，令A股退烧，重回健康正轨。

现时A股正处微妙时刻，若中央又再心软，如1月般在大跌市后急急“呵护”，不单不能令A股疯牛变慢牛，反而变得更疯，那对内地金融市场与实体经济都非好事。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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