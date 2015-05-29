台湾金融：外币定存单规划9月上路，人民币定存单下限100万--央行官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月29日 - 台湾央行一位官员周五表示，外币定存单规划在9月1日上路，美元下限20万、人民币下限则是100万，欧元和日圆则是约等值20万美元，目前包括集保、票券商系统正积极建置。
〞是排定9月1日上路，规划中是这样，要看系统建置来不来得及，我们也还没签报。〞该不愿具名央行官员称。
其并指出，配合款券同步交割的系统DVP(delivery versus payment)在7月底可望上路，原本预估可以早一点，但系统建置可能会稍晚一点。目前的进度都是规划中，还没有最后决定。
一位大型票券商交易主管表示，目前银行可以发行外币定存单，票券商可于购买后在次级市场交易。税收方面，个人是10%分离课税、企业预扣10%的税后并入营所税课征，外国人则是15%的分离课税。
他称，目前初级市场的发行端系统建置已差不多，但次级市场的系统因与美国、日本的金融机构计息方式有些歧异，因此在电脑系统的建置上还要花一些时间。
市场人士表示，包括中国银行 台北分行、以及建行 台北分行都有意抢发第一档的人民币定存单，有望炒热外币定存单发行市场。
台湾央行4月底大幅修正外汇管理条例，其中一项开放是指定银行可发行外币可转让定存单。
台湾央行目前已将美元、人民币及日圆纳入外币结算平台，7月开始将可提供外币债、票交易的款券同步交割服务。
由于香港现行人民币定存单发行量可观，因此各方相当关注台湾央行在开放银行可发行人民币定存单之后，是否再度冲刺在台人民币存量，进一步将台湾推向人民币离岸中心。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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