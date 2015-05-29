英国经济：5月GfK消费者信心指数意外下滑，民众对选后经济信心不足

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月29日 - 根据研究机构GfK周五公布的调查报告，英国5月消费者信心意外下滑，因对英国经济未来12个月的乐观看法快速消散。
GfK表示，5月消费者信心指数由4月的正4下降至正1，这项数据大多是在保守党于本月全国大选中意外胜出后收集到的。路透调查的分析师此前预计该数据维持在正4不变。
对未来12个月经济情况的乐观程度下滑至1月以来最低水平，英国民众对个人财务前景也不太乐观。
“短期来说，这暗示即使保守党在下议院占据多数席次，但民众对保守党执政下的经济情况也没有太大信心，”GfK社会研究主管Nick Moon称。
他表示，这一衡量经济乐观程度的指数，光是5月就下滑6点，目前只比去年同期的水平高出1点，这一情况“令人担忧”。
英国统计局周四公布的数据显示，2015年第一季英国经济受进口拖累表现不佳，服务业也较预期疲弱，使得整体经济增长疲软。
不过本周公布的其他英国消费者信心调查报告较GfK报告更加乐观。
周四调查公司YouGov和经济顾问咨询公司Cebr公布的调查显示，英国5月消费者信心攀升至一年最高水平，更多家庭预期自身财务状况将在未来12个月有所改善。
多数接受路透调查的分析师预期，在年初开局迟滞后，英国经济成长步伐将会加快。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。