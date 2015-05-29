英国经济：5月GfK消费者信心指数意外下滑，民众对选后经济信心不足

路透伦敦5月29日 - 根据研究机构GfK周五公布的调查报告，英国5月消费者信心意外下滑，因对英国经济未来12个月的乐观看法快速消散。

GfK表示，5月消费者信心指数由4月的正4下降至正1，这项数据大多是在保守党于本月全国大选中意外胜出后收集到的。路透调查的分析师此前预计该数据维持在正4不变。

对未来12个月经济情况的乐观程度下滑至1月以来最低水平，英国民众对个人财务前景也不太乐观。

“短期来说，这暗示即使保守党在下议院占据多数席次，但民众对保守党执政下的经济情况也没有太大信心，”GfK社会研究主管Nick Moon称。

他表示，这一衡量经济乐观程度的指数，光是5月就下滑6点，目前只比去年同期的水平高出1点，这一情况“令人担忧”。

英国统计局周四公布的数据显示，2015年第一季英国经济受进口拖累表现不佳，服务业也较预期疲弱，使得整体经济增长疲软。

不过本周公布的其他英国消费者信心调查报告较GfK报告更加乐观。

周四调查公司YouGov和经济顾问咨询公司Cebr公布的调查显示，英国5月消费者信心攀升至一年最高水平，更多家庭预期自身财务状况将在未来12个月有所改善。