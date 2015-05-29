台湾债市：交易陷入盘整，静候美国公布GDP

路透台北5月29日 - 台湾公债次级交易周五陷入观望，10年券104/5 开盘逾一小时零成交，五年券104/9 成为短线当冲交易标的。交易商称，因今晚美国将公布第一季经济成长率，使得市场观望气氛浓厚。

交易员认为，下周四第二期10年增额券104/5R要发行前交易，6月9日也要标售104/9，在殖利率来到相对低档，买盘追价意愿偏低，空头也不愿进场布空的状况下，短期殖利率可能难以走出狭幅整理格局。

〞今天大家好像在休假，都没有人来跟我报价，殖利率就僵持在这里，几乎不动。〞大型公股银行交易员说。

票券公司交易员指出，今晚美国将要公布第一季经济成长率，市场预估会下修，债市观望气氛浓厚；目前市场上完全没有空单，殖利率亦不太有波动。

交易员预料，最快下周一就有人开始调整部位；如偏多者将进场买入，但也有人想要离场，届时殖利率才可能有些小幅波动。

另银行交易员并说，目前市场仍潜在希腊是否违约的不确定因素，因此，这两天逢月底有些行库部位都把部位调整的差不多了。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年公债104/5 ：1.520%-1.540%

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