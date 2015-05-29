《路透晚报》--5月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：完善央企激励分配政策，扩大分红权激励试点实施范围--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会周五表示，将进一步完善中央企业激励分配政策，稳妥推进中央企业建立健全长效激励约束机制，逐步扩大分红权激励试点实施范围，积极推进国有控股上市公司规范实施股权激励工作。

--中国税制：金融业营改增拟于10月1日起正式实施，税率为6%--消息

两位消息人士周五透露，中国财政部拟于今年10月1日起正式实施金融业营业税改增值税（“营改增”）方案，采用一般计税方式，税率为6%，征税范围与营业税基本一致。

--中国房地产：深圳今年计划新建商品住房按年增加35%--深圳国土委

深圳市规划和国土资源委员会周五称，今年深圳计划新增建设商品住房5.67万套，按年增加35%；新增保障性安居工程项目5.3万套，同比增加17%。

--中国经济：进口关税下调会对税收构成压力，但不会突破预算赤字--财政部

中国财政部副部长史耀斌周五表示，降低部分日用品进口关税会对税收构成压力，但随着进口的增加税基可能扩大，目前认为不会突破全年预算赤字。

--MERS疫情：经由香港入境中国的韩国籍男子确诊感染MERS--官员

韩国公共卫生部门官员周五表示，本周一名经由香港前往中国的韩国籍男子确诊感染中东呼吸系统综合症(MERS)。

【金融】

--中国金融：去年全国社保基金投资收益率11.7%，已替广东养老基金赚55亿

中国全国社会保障基金周五发布年报显示，去年共计实现投资收益率为11.69％。自受托运营广东省基本养老金以来，首个委托期满至去年末投资收益为55.58亿元人民币。

--中国金融：一季度P2P网贷平台成交增速放缓，逾期率较低--报告

由中国社科院等联合组成的中国网贷评价体系课题组发布报告称，受到股市走好的冲击，一季度中国P2P网贷平台成交量增速放缓，成交资金的期限和收益率明显下降，同时逾期率较低。

--《台湾金融市场一周展望》两岸央行扩大冲销无关紧缩，汇市短线先看央行

本周两岸中央银行不约而同的扩大向银行冲销市场资金，引发市场关注。总体经济表现交出令人失望的成绩单，维持宽松方向的央行，下一步的举措难道会转头朝向紧缩?

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券成交略显清淡波动有限，预期仍谨慎关注政策走向

中国银行间债市周五现券成交略显清淡，全天波动有限。交易人士表示，继上日央行定向正回购消息令现券抛压加重过后，今日市场交投积极性暂降低，收益率基本与上日持稳，而山东地方债亦全部落下限，对市场几无影响。

--中国货币市场：资金价格短端稳长端跌幅收窄，流动性宽松预期不改

5月最后一个交易日，充裕供给令中国银行间市场资金面宽松，周五早盘回购利率波动有限，其中，隔夜回购继续持稳于1%上方。Shibor一年期最新报价跌幅仅2个基点，较上日有所收窄，不过较上周五水平累计跌超40个基点。

--新债招标：中国山东四期地方债利率全部落于投标区间下限--业内人士

业内人士周五透露，中国山东省上午招标的360亿元人民币四期地方政府一般债券，全部落在投标区间下限，其中三年期品种中标利率2.87%，五年期为3.20%，七年为3.46%，10年为3.49%。

--中国票据市场：资金价格趋稳转贴利率跌幅收窄，关注下周IPO影响

随着资金利率逐渐企稳，中国票据市场转贴利率本周跌幅明显收窄，其中足月(六个月)纸票成交于3.08%-3.10%附近，一年期电票买断成交在3.7%左右；月末机构收票较为谨慎，下周新一轮IPO即将启动，对资金面或有所扰动，可能导致6月票据利率波动加大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微跌，新公布的货物与服务贸易数据影响有限

人民币兑美元即期周五早盘未能守住涨幅，中间价小升结束四连跌。交易员称，市场供求均衡，新公布的中国国际货物与服务贸易数据总体呈顺差格局，但对汇市影响有限。

--《人民币综述》点心债轻舟已过万重山，与在岸收益率持续倒挂引注目

上周财政部在香港成功发售的140亿人民币国债，加上两笔超额发售的中资企业点心债，犹如鲶鱼搅动了年初以来沉闷、缩量的点心债市场，随着市场基调从静到动的转换，市场普遍认为年初以来的“灰暗期”已过去，今年点心债市场整体前景乐观。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡小幅收低，市场情绪受挫个股走势分化

中国股市沪综指周五震荡小幅收低，昨日大盘大跌挫伤市场情绪，个股走势出现分化。分析师称，今日虽有资金逢低入市，但大盘短时间内仍难以恢复元气，同时政策面依旧不够明朗令很多投资者踟蹰不前。预计在政策信号明朗以及杠杆出现一定程度降低之前，大盘维持高位震荡格局。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至80.6%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降。近期股指连续上涨，使得基金经理对市场风险和获利回吐压力产生担忧，部分基金经理调低股票持仓。

--中国证券：中央汇金确认减持上市银行股份，且不限于工行和建行

中国中央汇金投资有限公司周四稍晚公告称，2008年以来，公司在二级市场上增持了工商银行等上市金融机构A股股份，且购入交易型开放式指数基金（ETF）。近期公司出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。

--中国证券：广发等20家券商合资设立信用增进公司，注册资本33亿元

中国广发证券、东方证券周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。

--《市场热谈》复星国际收购野心勃发，料扩大股权融资

银行界人士表示，复星国际本月发行总值12亿美元股票，可能是该公司偏好释股筹资的开端。这家中国综合企业集团正试图减少仰赖负债来融通巨大的收购野心。 (完)