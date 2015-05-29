汽车产业：“2018年之前”将迎来另一宗合并案--菲亚特执行长

路透意大利MELFI/德国吕塞尔斯海姆5月28日 - 尽管通用汽车 明确排除与菲亚特-克莱斯勒(FCA) 达成协议的可能，但后者执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示，他认为未来三年汽车业将迎来另一宗合并交易。

马尔基翁内访问位于意大利南部MELFI的菲亚特工厂，他在被问及是否认为汽车业会出现整合时表示，“我敢肯定2018年之前会有一次并购交易。”但他并没有指明这一合并交易是否包括菲亚特在内。

知情人士4月份告诉路透，马尔基翁内寄望通过一笔大型交易来弥补公司的弱点，在其2019年初卸任前给公司打下更好的基础；交易可能在美国进行。不过该公司恐难找到伙伴。

银行及汽车业高管称，特别是菲亚特当前的估值情况及其与通用汽车合作的过往记录，会给该公司寻求合并交易带来障碍。

但总体而言，企业能够举债融资、市场也在继续增长，意味着汽车业当前对并购兴趣浓厚。

在本周的一次调查中，安永会计师事务所称，70%的汽车业高管期待在未来12个月进行收购。

一位不愿具名的汽车行业高管称，菲亚特在寻求达成合并交易，这已经是众所周知的事情。