基金产业：在美挂牌的中国ETF追随中国股市跌势，遭遇卖压袭击

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
总部位于纽约的KraneShares董事总经理Aaron Dillon表示，中央汇金宣布减持主要国有银行中国建设银行和工商银行股票，这也加剧了中国股市的抛压。中央汇金是中国政府控股的资产管理公司。
“有一个仓位规模很大，因此市场对此做出负面反应，”Dillon说。他所在公司KraneShares专注于投资中国大陆。“这是一种直觉的反应，有些快钱在做动作，但长期而言不会有人真正采取极端行动。”
在周四的交易中，Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares ETF 是跌幅最大的在美上市ETF，一度暴跌12.3%。这是一只三倍杠杆基金，追踪富时中国50指数的每日表现。
中国A股ETF本周稍早大幅上扬，之前全球最大指数公司之一富时罗素宣布，将采取步骤使中国大陆股票纳入到全球指标股指。这一消息把几家中国A股ETF推到历史新高水平。(完) (编译 李婷仪/王颖；审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。