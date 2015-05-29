基金产业：在美挂牌的中国ETF追随中国股市跌势，遭遇卖压袭击

总部位于纽约的KraneShares董事总经理Aaron Dillon表示，中央汇金宣布减持主要国有银行中国建设银行和工商银行股票，这也加剧了中国股市的抛压。中央汇金是中国政府控股的资产管理公司。

“有一个仓位规模很大，因此市场对此做出负面反应，”Dillon说。他所在公司KraneShares专注于投资中国大陆。“这是一种直觉的反应，有些快钱在做动作，但长期而言不会有人真正采取极端行动。”

在周四的交易中，Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares ETF 是跌幅最大的在美上市ETF，一度暴跌12.3%。这是一只三倍杠杆基金，追踪富时中国50指数的每日表现。