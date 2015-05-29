韩国经济：风险来自国内不断攀升的家庭负债，而非资本外逃隐忧

路透首尔5月29日 - 即便美国升息导致资金流出新兴市场，韩国或许也将免遭像2008年资本大量外逃所引起的动荡，因为该国现在对外资的依赖度已经降低。韩国经济的隐忧更多来自国内，即该国不断攀升的家庭负债。

截止三月的一年，韩国的资本流入总计155亿美元，这仅仅是2008年雷曼兄弟破产引发全球金融危机前一年的三分之一，当年的资本流入总计462亿美元。金融危机后韩国资本流入减少，是因为短期海外借款从之前的310亿美元骤降至4亿美元。短期海外借款在金融帐上被列为“其他投资”。

帮助支持韩国外部前景的还有该国的外汇储备。韩国截止3月的外汇储备已从2008年6月的2,581亿美元升至3,628亿美元。这意味着截止3月一年的资本流入仅相当于外汇储备的4.3%，远远低于2008年逾19%的占比。当时，仅在五个月内，流出韩国的资本就高达554亿美元，迫使韩国政府动用数十亿美元外汇储备来扞卫韩元 。韩元兑美元暴跌30%，至当时的10年低点。

而现在，韩国经济所面临的风险来自国内。去年年底，韩国家庭负债占全年可支配收入的比重已经从2007年底的141%升至164%。韩国家庭的财务杠杆之大在主要经济体中名列前茅，甚至比就在2008年抵押贷款泡沫破裂前的美国还要大。经济学家们表示，韩国不断上升的债务抑制了消费增长，并可能影响全球对韩国整体金融系统的看法。

“韩国的经济问题来自国内，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻香港的资深经济学家Raymond Yeung说。“接近1,100万亿(兆)韩元(9,935.9亿美元)的家庭负债将继续抑制内需。”

韩国经济概况图表：link.reuters.com/bec84w (完)