香港经济：5月访港旅客按年升3.6%，增幅较上月略为回升--旅发局

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透香港6月30日 - 香港旅游发展局周二公布数据显示，5月份整体访港旅客按年增长3.6%，其中中国大陆旅客按年增加5%，增幅均较上月有所回升。
5月份访港旅客增长动力继续来自内地旅客。月内访港总人次为475.6万，按月微跌0.7%；其中内地旅客占76%为362.5万，较4月的360.5万增0.5%。
4月份整体访港旅客及中国内地旅客按年分别只有0.9%和1%的增长。
数据显示，5月份短途地区市场整体旅客人次按年小升0.3%至69.6万，比4月的67.2万回升3.6%，大部份市场旅客均按年呈负增长，但南韩旅客则大增达24.9%。长途地区市场旅客人次按年减2.5%至34.4万，比4月的42.6万大跌逾19%。
5月份不过夜旅客人次为265.3万，按年升7.9%；其中85%为中国大陆旅客，按年增加9.2%。
今年首五个月，访港旅客总数2,497万，按年升3.9%；其中内地旅客占1,951万，同比增5.9%。据香港政府统计处昨天公布数据，5月份零售业总销货值按年微跌0.1%，较上月跌幅收窄，惟访港旅客消费放缓依然显着。 （完）
浏览细节，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%