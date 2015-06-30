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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 17:38 BJT

香港经济：5月访港旅客按年升3.6%，增幅较上月略为回升--旅发局

路透香港6月30日 - 香港旅游发展局周二公布数据显示，5月份整体访港旅客按年增长3.6%，其中中国大陆旅客按年增加5%，增幅均较上月有所回升。

5月份访港旅客增长动力继续来自内地旅客。月内访港总人次为475.6万，按月微跌0.7%；其中内地旅客占76%为362.5万，较4月的360.5万增0.5%。

4月份整体访港旅客及中国内地旅客按年分别只有0.9%和1%的增长。

数据显示，5月份短途地区市场整体旅客人次按年小升0.3%至69.6万，比4月的67.2万回升3.6%，大部份市场旅客均按年呈负增长，但南韩旅客则大增达24.9%。长途地区市场旅客人次按年减2.5%至34.4万，比4月的42.6万大跌逾19%。

5月份不过夜旅客人次为265.3万，按年升7.9%；其中85%为中国大陆旅客，按年增加9.2%。

今年首五个月，访港旅客总数2,497万，按年升3.9%；其中内地旅客占1,951万，同比增5.9%。据香港政府统计处昨天公布数据，5月份零售业总销货值按年微跌0.1%，较上月跌幅收窄，惟访港旅客消费放缓依然显着。 （完）

浏览细节，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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