澳新汇市：澳新货币低位整理，因两国降息传闻与美升息预期形成反差

澳元疲软部分原因在于，之前公布一份调查显示澳洲企业投资疲弱，导致债市预期澳洲央行在年底前降息的机率提升至90%，高于周四的60%。

澳洲央行将在6月2日召开下次政策会议，但预计其几乎肯定会维持政策利率在2%不变。

美国加息预期升温也打压澳元和新西兰元。

“预期美联储第四季加息以及随之而来的美元上涨，再加上澳洲矿业投资减速可能导致澳洲央行进一步降息，这些因素是澳元面临新一轮重压的主要原因，”澳洲联邦银行策略师Chris Loong表示。

新西兰元兑美元 跌至0.7140，之前一份调查显示该国企业信心下降，加剧对新西兰央行最早将在6月降息的臆测。

新西兰央行周四在一份研究报告中称，正在研究通胀维持在低位这么久的原因，助燃市场对其可能放宽政策、使物价升向目标水准的预期。(完)

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