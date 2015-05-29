澳新汇市：澳新货币低位整理，因两国降息传闻与美升息预期形成反差

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元疲软部分原因在于，之前公布一份调查显示澳洲企业投资疲弱，导致债市预期澳洲央行在年底前降息的机率提升至90%，高于周四的60%。
澳洲央行将在6月2日召开下次政策会议，但预计其几乎肯定会维持政策利率在2%不变。
美国加息预期升温也打压澳元和新西兰元。
“预期美联储第四季加息以及随之而来的美元上涨，再加上澳洲矿业投资减速可能导致澳洲央行进一步降息，这些因素是澳元面临新一轮重压的主要原因，”澳洲联邦银行策略师Chris Loong表示。
新西兰元兑美元 跌至0.7140，之前一份调查显示该国企业信心下降，加剧对新西兰央行最早将在6月降息的臆测。
新西兰央行周四在一份研究报告中称，正在研究通胀维持在低位这么久的原因，助燃市场对其可能放宽政策、使物价升向目标水准的预期。(完)
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(编译 刘秀红/李爽 审校 杜明霞/白云)
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