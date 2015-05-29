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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 11:15 BJT

日本股市：日经指数微涨，有望实现11日连涨

日经指数本周迄今已上涨1.7%。

“大家都小心翼翼，因为大盘随时可能会修正。尽管如此，大盘仍然相当强劲，”Monex Securities市场分析师Toshiyuki Kanayama表示。

东证股价指数 小升0.2%至1,675.66点，本月迄今上涨5.2%。

交易商称外资一直在买进日股。日股的表现优于多数发达国家的股市。标普500指数 本月迄今上涨1.7%。

JPX-日经400指数 涨0.2%至15,142.99点。(完) 　　

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