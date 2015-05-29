日本股市：日经指数微涨，有望实现11日连涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日经指数本周迄今已上涨1.7%。
“大家都小心翼翼，因为大盘随时可能会修正。尽管如此，大盘仍然相当强劲，”Monex Securities市场分析师Toshiyuki Kanayama表示。
东证股价指数 小升0.2%至1,675.66点，本月迄今上涨5.2%。
交易商称外资一直在买进日股。日股的表现优于多数发达国家的股市。标普500指数 本月迄今上涨1.7%。
JPX-日经400指数 涨0.2%至15,142.99点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。