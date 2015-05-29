国际油市：美国创纪录原油产量是基于模型得出，并非实时信息--EIA

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约5月28日 - 美国一位官员称，最新公布的一周美国原油产量数据跳涨，主要是由两个月前的数据修正所引发，并非当前产量出现飙升。这一数据周四引发油市交易商热议。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的每周石油状况报告显示，上周美国原油日产量增加30.4万桶，至957万桶，为1983年以来最高单周水平。月度数据显示，美国原油产量在1970年11月触及峰顶，为1,004万桶/日。
尽管也怀疑EIA基于模型的每周产量预估数据并不新鲜，但产量大幅上升仍然让从伦敦到休斯顿的交易商和投资者感到意外，导致一些人怀疑维持数年之久的页岩油荣景是否正在减弱。美国原油期货 在数据公布后出现震荡，先是下跌，后收涨0.17美元。
EIA石油供应数据经理Robert Merriam警告称，不能对这一数据过度解读，因为数据主要基于预期模型和历史数据，而非实时信息，这和库存或炼厂活动的数据不一样。
“所以，原油产量数据仅仅是基于模型的数值，没有人能掌握实时信息，”他表示，“所以会存在很长的时滞。”(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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