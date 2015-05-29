巴西金融：央行升息脚步急切，分析师与企业警告或将损及经济

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
巴西一些主要银行的经济学家过去几个月一直强烈支持托比尼的做法，但近来开始发出不同的声音。
在近期接受路透采访时，有几位经济学家已表达出担忧，认为鉴于巴西经济当前的疲弱状况，托比尼的做法有可能过头了。上周公布的数据显示，这一拉美最大经济体4月的失业率已升至6.4%，创四年最高。
“在经济衰退的情况下，通胀压力已经非常低了，在这种情况下，再进一步升息未免有些过头，”Banco Fator驻圣保罗首席经济学家José Francisco de Lima Gonçalves称。
Banco Bradesco经济研究主管Octavio de Barros称，巴西央行希望降低通胀率是“可以理解的”，但同时表示，“将利率水平维持不变足矣。”(完)
(编译 陈宗琦/刘秀红；审校 戴素萍/杜明霞)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。