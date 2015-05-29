巴西金融：央行升息脚步急切，分析师与企业警告或将损及经济

巴西一些主要银行的经济学家过去几个月一直强烈支持托比尼的做法，但近来开始发出不同的声音。

在近期接受路透采访时，有几位经济学家已表达出担忧，认为鉴于巴西经济当前的疲弱状况，托比尼的做法有可能过头了。上周公布的数据显示，这一拉美最大经济体4月的失业率已升至6.4%，创四年最高。

“在经济衰退的情况下，通胀压力已经非常低了，在这种情况下，再进一步升息未免有些过头，”Banco Fator驻圣保罗首席经济学家José Francisco de Lima Gonçalves称。

Banco Bradesco经济研究主管Octavio de Barros称，巴西央行希望降低通胀率是“可以理解的”，但同时表示，“将利率水平维持不变足矣。”(完)