路透基点：台湾力晶科技完成150亿台币三年期贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电脑记忆体产品生产商--力晶科技股份有限公司于5月19日完成150亿台币(4.74亿美元)三年期再融资案。
贷款平分为两部分，A部分和B部分较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)分别加码220基点和225个基点，平均年限为1.6年。
一位消息人士称，两部分贷款均分12次等额偿还，每季度偿还一次。
台湾土地银行担任额度代理行，华南银行为文件准备行。
承诺费为20个基点。
所筹资金将用于150亿台币未偿贷款的再融资，这些未偿贷款是2013年展期的448亿台币贷款的一部分。最新的再融资将使过去限制力晶资本支出的约定获得放松。
A部分贷款以力晶物业和旗下工厂土地做抵押；B部分以工商设备做抵押。
抵押方案与2013年3月贷款延长操作中的方案相同。当时力晶成功将448亿台币的未偿贷款展期到2015年12月，并再附带进一步展期两年的选项。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
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