路透基点：台湾力晶科技完成150亿台币三年期贷款--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电脑记忆体产品生产商--力晶科技股份有限公司于5月19日完成150亿台币(4.74亿美元)三年期再融资案。

贷款平分为两部分，A部分和B部分较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)分别加码220基点和225个基点，平均年限为1.6年。

一位消息人士称，两部分贷款均分12次等额偿还，每季度偿还一次。

台湾土地银行担任额度代理行，华南银行为文件准备行。

承诺费为20个基点。

所筹资金将用于150亿台币未偿贷款的再融资，这些未偿贷款是2013年展期的448亿台币贷款的一部分。最新的再融资将使过去限制力晶资本支出的约定获得放松。

A部分贷款以力晶物业和旗下工厂土地做抵押；B部分以工商设备做抵押。