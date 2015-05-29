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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 11:41 BJT

韩国股市：盘中反弹，受逢低吸纳提振

路透首尔5月29日 - 韩国股市周五盘中小幅反弹，在经历本周稍早的
大量抛盘后，投资者开始逢低吸纳。
    
    韩国综合股价指数 涨0.4%，至2,120.22点。
    
    "韩国综合股价指数已从周三大跌中反弹，而且美元暂停涨势，有助
于缓解投资者的不安，" KTB Investment & Securities分析师Kim Yun-s
eo称。
    
    现代汽车 涨1.3%，周四跌至逾三个月收盘低位。钢铁生
产商浦项钢铁 涨1.5%。(完)

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