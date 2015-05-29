韩国股市：盘中反弹，受逢低吸纳提振

路透首尔5月29日 - 韩国股市周五盘中小幅反弹，在经历本周稍早的 大量抛盘后，投资者开始逢低吸纳。 韩国综合股价指数 涨0.4%，至2,120.22点。 "韩国综合股价指数已从周三大跌中反弹，而且美元暂停涨势，有助 于缓解投资者的不安，" KTB Investment & Securities分析师Kim Yun-s eo称。 现代汽车 涨1.3%，周四跌至逾三个月收盘低位。钢铁生 产商浦项钢铁 涨1.5%。(完)