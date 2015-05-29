韩国股市：盘中反弹，受逢低吸纳提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月29日 - 韩国股市周五盘中小幅反弹，在经历本周稍早的 大量抛盘后，投资者开始逢低吸纳。 韩国综合股价指数 涨0.4%，至2,120.22点。 "韩国综合股价指数已从周三大跌中反弹，而且美元暂停涨势，有助 于缓解投资者的不安，" KTB Investment & Securities分析师Kim Yun-s eo称。 现代汽车 涨1.3%，周四跌至逾三个月收盘低位。钢铁生 产商浦项钢铁 涨1.5%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。