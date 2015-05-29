中国汇市：人民币早盘微跌，新公布的货物与服务贸易数据影响有限

路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘未能守住涨幅，中间价小升结束四连跌。交易员称，市场供求均衡，新公布的中国国际货物与服务贸易数据总体呈顺差格局，但对汇市影响有限。

他们并指出，近期客盘未见大变化，汇价窄幅波动，仍然没有明确方向。

“早上（美元兑）CNH是下去的，但是我觉得境内应该底盘是有一些支撑，就是大数位（6.20）的时候没有下去，就呈现窄幅波动的趋势。”一中资行交易员说。

北京时间11:23，人民币兑美元即期报6.2022元，上日收报6.2012元。今日人民币兑美元中间价 为6.1196元，上日中间价为6.1202元。

中国国家外汇管理局周五公布，按美元计价，中国4月货物贸易顺差311亿美元，扭转上月逆差；服务贸易逆差扩大至173亿美元。 国际货物和服务贸易收入总体顺差格局，支持货币当局将人民币贬值排除在稳增长的政策工具箱外。

另一中资行交易员认为，从贸易数据的绝对值看，监管层应该不会通过人民币贬值来刺激经济,“利用汇率贬值的政策往往是那些贸易逆差逐渐扩大的国家。”

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。

全球汇市方面，美元周五在亚洲盘初小幅下跌，在本周上涨后稍事休整。由于对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将加息的预期升温，美元兑日圆本周触及2002年以来的最高水平。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/6.258，上日尾盘为6.2515。

北京时间11:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2030/6.205元，上一交易日尾盘报6.2033元。