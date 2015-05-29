中国金融：去年全国社保基金投资收益率11.7%，已替广东养老基金赚55亿

路透北京5月29日 - 中国全国社会保障基金周五发布年报显示，去年共计实现投资收益率为11.69％。自受托运营广东省基本养老金以来，首个委托期满至去年末投资收益为55.58亿元人民币。

基金自成立以来的年均投资收益率8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1，424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点.

在所有者权益中，自社保基金2012年首次受托运营广东省企业职工基本养老保险结存资金1，000亿元以来，累计投资收益173.36亿元，已于首个委托期满返还应得收益117.78亿元。

据新华社报道，今年初山东省1000亿元基本养老金结余也委托全国社保基金理事会投资运营，投资运营情况也将公开披露。

财务状况来看，去年社保基金资产总额1,5356.39亿元，负债余额为783.10亿元。直接投资和委托投资资产各占半壁江山。与此同时，社保基金海外投资占比已达一成。

就财政拨入资金情况来看，去年社保基金获中央财政预算拨款200亿元，彩票公益金269.81亿元，以及国有股减转持资金和股份82.83亿元。扣除企业上市时减持国有股0.23亿元，去年财政性净拨入全国社保基金552.41亿元。

截至去年末，自成立以来，社保基金共获中中央财政预算拨款2,498.36亿元；彩票公益金1,690.51亿元；国有股减转持资金和股份2,384.11亿元。