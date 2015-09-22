香港新股：IMAX中国IPO拟筹高至21.4亿港元，今天开始路演--销售文件

路透香港9月22日 - 据路透周二获得的销售文件显示，全球领先电影技术提供商--IMAX Corp 的中国分支拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至21.39亿港元，今天开始路演。

文件显示，IMAX China Holding设定招股价区间为每股29.8-34.5港元，初步拟发售6,200万股股份，集资约18.5-21.4亿港元（2.38-2.76亿美元）。

IMAX中国现有股东--IMAX、华人文化产业投资基金旗下CMCCP和CME以及方源资本将出售其持股，合占IPO股数约七成。IMAX原本持有IMAX中国100%权益，2014年向华人文化产业投资基金和方源资本出售共20%的IMAX中国股份。

IMAX中国今天开始路演，预计于9月30日定价，10月8日在联交所挂牌上市，新股编号“1970.HK”。

以总票房收入计，中国和大中华是全球第二大及发展最快的主要电影市场。近年IMAX的影院数量迅速增长，截至今年6月底为止，于中国经营的IMAX影院221间，占大中华IMAX总数88%；未完成合约量中还有217个IMAX影院系统。

IMAX中国主要负责大中华区的IMAX影院和影片业务，五大客户分别为万达院线 、IMAX Corporation、金逸影城、上海电影集团公司以及星汇控股。

于2012、13及14年度，该公司录得收入分别约4,664万美元、5,595万美元及7,822万美元；同期盈利1,287万美元、1,746万美元及2,278万美元。

而今年上半年的收入按年增长57%至4,391万美元，惟亏损6,795万美元，去年同期则为盈利554万美元。公司表示，若撇除可赎回C类股份相关可分离转换期权的公允价值调整等项目，上半年录得盈利1,830万美元。（完）