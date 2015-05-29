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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 11:45 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，韩债价格因降息揣测而上涨

路透首尔5月29日 - 韩元兑美元 周五下跌0.2%至1,107.5，上交易日收报1,105.8。

韩元兑美元在官员发出警告后持稳，兑日圆 小幅走贬。

韩国政府公债价格今日早盘全面上涨，因一连串疲弱经济数据促使投资者认为再次降息的可能性升高。

指标10年期公债收益率 早盘收报2.350%，日内下跌6个基点，三年期公债收益率 则跌3.7个基点至1.761%。

0244GMT时，三年期公债6月期约 上涨0.15点至109.30，之前触及109.33的高位，为4月24日以来最高。

0244GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,107.5 1,105.8

日圆/韩元 8.9522/570 8.9351

韩国公债期货 * 109.30 109.15

韩国综合股价指数 2,120.22 2,110.89

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选

(完)

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