韩国汇市：韩元兑美元下跌，韩债价格因降息揣测而上涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月29日 - 韩元兑美元 周五下跌0.2%至1,107.5，上交易日收报1,105.8。
韩元兑美元在官员发出警告后持稳，兑日圆 小幅走贬。
韩国政府公债价格今日早盘全面上涨，因一连串疲弱经济数据促使投资者认为再次降息的可能性升高。
指标10年期公债收益率 早盘收报2.350%，日内下跌6个基点，三年期公债收益率 则跌3.7个基点至1.761%。
0244GMT时，三年期公债6月期约 上涨0.15点至109.30，之前触及109.33的高位，为4月24日以来最高。
0244GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,107.5 1,105.8
日圆/韩元 8.9522/570 8.9351
韩国公债期货 * 109.30 109.15
韩国综合股价指数 2,120.22 2,110.89
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。