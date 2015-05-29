路透基点：江投资溪高速筹得20亿元人民币贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，江西投资集团资溪高速公路投资开发有限公司(简称江投资溪高速)已经与四家银行签署20年期融资协议，筹资20亿元人民币(3.22亿美元)，贷款将用于江西省一高速公路项目。
中国进出口银行担任牵头行兼簿记行，承贷8亿元。
交通银行承贷5亿元，中信银行承贷4亿元，招商银行承贷3亿元。
消息人士称，该笔贷款的固定利率为6.195%。
借款人成立于2010年，主要在江西省内提供高速公路建设和投资服务。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。