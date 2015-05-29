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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 13:39 BJT

路透基点：江投资溪高速筹得20亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，江西投资集团资溪高速公路投资开发有限公司(简称江投资溪高速)已经与四家银行签署20年期融资协议，筹资20亿元人民币(3.22亿美元)，贷款将用于江西省一高速公路项目。

中国进出口银行担任牵头行兼簿记行，承贷8亿元。

交通银行承贷5亿元，中信银行承贷4亿元，招商银行承贷3亿元。

消息人士称，该笔贷款的固定利率为6.195%。

借款人成立于2010年，主要在江西省内提供高速公路建设和投资服务。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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