中国债市动态：现券小幅波动，市场观望心态仍浓关注后续政策动向

路透上海5月29日 - 中国银行间债市周五早盘现券小幅波动，IRS(利率互换)则略下滑。上日受定向正回购消息影响收益率上行明显，国债尤甚，今日市场情绪稍有缓和；不过清淡的交投表明观望心态仍浓，后续仍需政策进一步动向提供指引。

交易员指出，定向正回购令市场对于政策面的疑虑增加，不过考虑到当前异常宽松的资金面，此次动作的目的更有可能是为淤积的资金提供一个去处，且进行了定向正回购后流动性状况并无二致，不能据此认为政策基调发生变化。

“国债(收益率)早上还是有点上的，现在回来一些，看个券吧，跟昨天比有上有下，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，定向正回购的冲击已基本消化，但短期内债市转强的条件还不充分，如果消息变化不大，债市仍会偏弱震荡。

两位消息人士周四透露，央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。他们并称，部分大行因资金过多，而又无法提前归还中期借贷便利(MLF)，所以转而向央行申请进行正回购，以释放过多资金。按此估算，总的操作量应该逾千亿元人民币。

中金公司的简评报告指出，目前摆在金融市场和经济面前的一个重要任务是顺利发行地方政府债，令政府债务可以顺利展期，同时避免对债券和贷款利率造成推升的负面影响。尽管近期地方债发行比较平稳，但地方债发行才刚刚开始，如果年内还会有第二批置换，那么不排除第一批的发行会加快，供给压力未完全消除。

中金认为，大盘新股IPO的发行使得冻结资金规模可能创历史新高，这些不利因素都意味着一旦市场流动性有什么风吹草动，此前央行引导市场利率下行的努力可能付诸东流。在长端利率和贷款利率下行较为缓慢的情况下，央行未来可能还会进一步出台政策进行引导，尤其是继续全面和定向投放长期限资金。

一级市场方面，山东省上午招标的360亿元人民币四期地方政府一般债券，全部落在投标区间下限，其中三年期品种中标利率2.87%，五年期为3.20%，七年为3.46%，10年为3.49%。

剩余期限近五年的国开债150208券最新报价收益率 为3.85%/3.80%，上日尾盘为3.83%/3.81%。剩余期限近10年的国债150005券最新报价收益率 为3.61%/3.53%，上日尾盘为3.59%/3.53%。