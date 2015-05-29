路透基点：宝信汽车集团1.5亿美元贷款定价出炉--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国汽车经销商--宝信汽车集团有限公司的1.5亿美元三年期贷款定价已经出炉。

据消息人士称，承贷3,000万美元或以上的银行获得370个基点的综合收益、52.5个基点的承诺费及牵头行头衔，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。贷款平均期限为2.625年。

消息人士表示，渣打银行负责协调是次融资。

借款人2014年8月曾筹集一笔2.16亿美元的三年期贷款，最高综合收益为420个基点，利率为较Libor加码370个基点，平均期限为2.475年。彰化银行香港分行和渣打银行为此贷款案的牵头行兼簿记行，摩根士丹利为牵头行。(完) (编译 许娜；审校 李爽)