《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江荣盛 50 12 9 6/1簿记建档 中国银行 AA 6/3 6/4 控股集团 民生银行 ======================================================================================= *西南水泥 120 20 9 6/1簿记建档 中信证券 AA+ 6/2 6/3

建设银行 ======================================================================================= *海亮集团 60 10 9 6/1簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际) 6/3 6/4

工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *富通集团 20 3 3 6/1簿记建档 中国银行 AA+ 6/3 6/4 ======================================================================================= *河北钢铁 50 15 6 6/1簿记建档 国开行 AAA(中诚信) 6/2 6/3 集团 兴业银行 AAA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽省供销 5 2.5 12 6/3簿记建档 兴业银行 AA 6/4 6/5 商业总公司 ======================================================================================= *山东焦化 18 6 12 6/3簿记建档 交通银行 AA 6/5 6/8 集团 ======================================================================================= *天津中环 18 4 12 6/3簿记建档 渤海银行 AA 6/4 6/5 电子信息集团 建设银行 ======================================================================================= *盛运环保 3.6 2 12 6/5簿记建档 兴业银行 AA- 6/8 6/9

国信证券 ======================================================================================= 株洲市国有 10 5 12 6/1簿记建档 招商银行 AA 6/3 6/4 资产投资控股集团 ======================================================================================= 天津钢管 20 5 12 6/1簿记建档 兴业银行 AA 6/2 6/3 集团 ======================================================================================= 国都证券 25 7 3 6/2招标 中信建投证券 AA+ 6/3 6/4

(最高发行余额) ======================================================================================= 南京高精传动 6 3 12 6/2簿记建档 中信银行 AA 6/4 6/5 设备制造集团 ======================================================================================= 内蒙君正 22 7 12 6/2簿记建档 兴业银行 AA 6/3 6/4

建设银行 ======================================================================================= 欧亚集团 6 3 12 6/2簿记建档 浦发银行 AA 6/4 6/5

======================================================================================= 徐州经济技术 15 10 12 6/3簿记建档 民生银行 AA 6/4 6/5 开发区国有资产经营 ======================================================================================= 云南省投资 20 20 12 6/3簿记建档 民生银行 AAA 6/4 6/5 控股集团 ======================================================================================= 四川铁骑 4.5 2.5 12 6/3簿记建档 工商银行 AA- 6/5 6/8 力士实业 ======================================================================================= 中国新兴集团 3.5 3.5 12 6/3-6/4簿记 北京银行 AA+ 6/5 6/8

中信银行 ======================================================================================= 七冶建设 2.5 2.5 12 6/4簿记建档 交通银行 AA- 6/5 6/8 ======================================================================================= 江苏有线 20 10 12 6/4簿记建档 中信银行 AAA 6/8 6/9

招商银行 ======================================================================================= 中国林业集团 8 4 12 6/4-6/5簿记 北京银行 AA 6/8 6/9 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *山东大众报业 10 2 3 6/5簿记建档 农业银行 AA+ 6/9 6/10 集团 ======================================================================================= 中国中冶 50 50 永续中票 6/1簿记建档 浦发银行 AAA 6/3 6/4

农业银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 天津高速 40 20 5 6/1簿记建档 兴业银行 AA+ 6/2 6/3 公路集团 浦发银行 ======================================================================================= 阳泉煤业 20 20 5 6/1簿记建档 民生银行 AAA 6/2 6/3 ======================================================================================= 福建高速公路 40 20 7 6/1簿记建档 兴业银行 AAA 6/2 6/3

农业银行 ======================================================================================= 天津市西青 16 10 5 6/2簿记建档 工商银行 AA 6/3 6/4 经济开发总公司 农业银行 ======================================================================================= 北京银建 10 3 3 6/3簿记建档 中信银行 AA 6/4 6/5 投资公司 华夏银行 ======================================================================================= 内蒙君正 20 7.5 3 6/3簿记建档 浦发银行 AA 6/4 6/5

农业银行 ======================================================================================= 信达地产 30 15 5 6/3-6/4簿记 招商银行 AA 6/5 6/8

======================================================================================= 中国新兴集团 3.5 3.5 5 6/3-6/4簿记 北京银行 AA+ 6/5 6/8 总公司 广发银行 ======================================================================================= 深业集团 57 37 5 6/4簿记建档 兴业银行 AAA 6/5 6/8

国信证券 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)