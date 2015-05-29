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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 12:52 BJT

全球矿业：5月铁矿石价格料录得2013年来最大单月涨幅，但涨势或停止

* 现货铁矿石价格5月至今上涨近11%
    * 本周触及三个月高位，因中国港口库存下降

    路透新加坡5月29日 - 铁矿石价格持于三个月高位附近，有望在5月
份录得近两年以来最大单月涨幅，此轮涨势主要由中国港口库存下降引发
，不过钢铁市场走软可能会限制铁矿石进一步上涨。
    
    交易商称，继上周降至2013年12月来最低之后，中国港口进口铁矿石
库存本周料连续第六周下降，中高级别船货的有限可获性帮助推高铁矿石
价格。
    
    业内咨询机构SteelHome的数据显示，截至5月22日当周，中国44家港
口的进口铁矿石库存SH-TOT-IRONINV下降195万吨，至8,670万吨。该库
存今年以来已下降15%。
    
    “我认为，在港口库存迅速下降后，下周铁矿石市场将企稳。供应面
仍然稳定，”来自中国浙江宁波的一位铁矿石交易员称。
    
    他表示，受恶劣天气影响，来自铁矿石第一供应大国--澳洲的铁矿石
发货放缓，限制了一些高级别船货的可获性。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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