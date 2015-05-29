港股业绩：谢瑞麟珠宝年度净利倒退近半，受本地旅游零售业放缓拖累

路透香港5月29日 - 内地访港旅客下降加上消费力减弱等因素重击香港珠宝零售商--谢瑞麟珠宝 2014/15年度业绩，期内净利大幅倒退近47%。公司未来将增加中国内地加盟店，冀成在内地营业额增长及盈利能力的主要动力。

该公司周五宣布，截至2月底止年度净利跌至3,976万港元，上年度为7,453万港元，期内营业额跌4.6%至38.7亿港元。

谢瑞麟珠宝在业绩声明指出，由于没有出现如上一年度的＂抢金热潮＂，上半年度公司的销售额同比下跌14.6%，这缺口未能按计划在下半年度补回。此外，占领运动以至内地访港旅客（尤其是华南地区旅客）整体人次有所下降，导致其后销售活动表现疲弱，严重打击香港本地业务表现，令公司无法达致原定的销售增长目标。

期内港澳销售营业额下降14.5%，公司在香港新开设四间店舖的同时，关闭两间表现欠佳的店舖。

不过，内地零售业务未因香港发生的事件而受到巨大影响，期内销售量增长4.4%，占公司营业额的35%。此外，因应去年内地礼品市场萎缩对其业务模式作出调整后，开始专注优质的大众化市场，并于本年度持续向好。本财年第四季度（去年12月至今年2月）一些城市的同店销售录得双位数增长。

期内，谢瑞麟珠宝在内地新开设31间加盟店及电子商务平台，以配合其在内地的现有销售网络。此外，公司亦在＂天猫＂及＂京东商城＂推出电子商贸平台，相关业务于期内及往后财年迅速扩展。

本地零售业受到港元跟随美元转强，以及内地旅客减少且消费模式的改变遭受负面影响，香港今年首季的零售业总销货货值下跌2.3%。另一珠宝零售商--周大福 今年1-3月的零售值按年倒退9%，其中港澳市场跌幅更达21%。连锁化妆品零售商--莎莎国际 1-3月的营业额同比亦跌2.6%。（完）

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