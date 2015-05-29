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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 13:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市回稳

0532 GMT
    
    *  美元/日圆下跌0.09%，欧元/美元跌0.05%，新西兰元/美元跌0.54
%，布兰特原油期货涨0.69%
    *  中国股市沪综指上涨0.63%，港股恒指涨0.27%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数涨0.47%，10年期美债收益率报2.1302%
    *  希腊危机给七国集团(G7)关于经济增长的讨论蒙阴。 (完
)

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