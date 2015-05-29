《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市回稳

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0532 GMT * 美元/日圆下跌0.09%，欧元/美元跌0.05%，新西兰元/美元跌0.54 %，布兰特原油期货涨0.69% * 中国股市沪综指上涨0.63%，港股恒指涨0.27%，MSCI明晟亚太地 区(除日本)指数涨0.47%，10年期美债收益率报2.1302% * 希腊危机给七国集团(G7)关于经济增长的讨论蒙阴。 (完 )
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。