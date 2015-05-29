台湾股市：受MSCI调整权重收盘外资卖压出笼小跌，月线收黑1.21%

路透台北5月29日 - 台湾股市周五收盘小跌。分析师表示，台股最后收盘之际受到MSCI调整权重影响，些许卖压出笼转收小黑，月线收黑1.21%。

大盘加权股价指数 收跌0.12%报9,701.07点；今日成交初值 为1,403.91亿台币，上交易日修正后为1,153.90亿。

〞MSCI调整权重，最后一盘有外资的卖压出笼，〞日盛投顾协理钟国忠说。

台湾证交所指出，MSCI明晟(MSCI)公司5月12日中欧时间晚上11点公布本季相关指数调整，于6月1日生效。本季台湾市场市值上升0.57%，台股于全球标准型指数(MSCI ACWI)之权重不变，为1.31%；于亚洲（日本除外）指数(MSCI AC Asia ex Japan) 及新兴市场指数权重下调0.22及0.15百分点，调整后权重分别为14.27%及12.00%。

不过钟国忠认为，台股目前站在月线守住9,690点，台股大盘的K、D值向上翻扬，技术面转多，下周又有台北国际电脑展以及苹果供应商大会的举行，不排除电子股挟题材上攻。若能搭配量能升高，台股也可能重回高位。目前预估台股下周在9,600-9,870点之间盘整。