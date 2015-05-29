《全球汇市》美元微跌，但美联储加息预期继续带来支撑

美元指数 持平在96.998，周线仍有望上涨。

今日稍晚将公布美国经济增长修正值数据，预计将进一步证明第一季经济增长停滞。路透上周公布的初步调查预计，美国第一季经调整后国内生产总值(GDP)数据 将大幅下修，预计将萎缩0.7%。

巴克莱策略师发给客户的一份报告中称，预计美国经济第一季将萎缩1.1%，受3月份疲弱库存及大于初估的贸易逆差拖累。第一季GDP初值为增长0.2%。

但美国隔夜公布的数据，尤其是强劲的住房销售数据，增强了美国经济正在上行以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内稍晚升息的预期，从而令美元吸引力增加。

澳元兑美元 日内上涨0.2%至0.7663美元，距离上日所及六周低点0.7618不远。

澳洲央行下周二将举行会议，预计将维持利率在2%不变，但疲弱的企业投资调查结果令市场益发臆测央行今年稍晚可能有更多宽松举措。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0954 1.0946 +0.07 -9.45 1.2097

美元/日圆 123.81 123.94 -0.10 +3.45 119.68

欧元/日圆 135.63 135.69 -0.04 -6.32 144.78

美元/瑞郎 0.9431 0.9435 -0.04 -5.13 0.9941

英镑/美元 1.5332 1.5314 +0.12 -1.55 1.5573

美元/加元 1.2415 1.2435 -0.16 +6.86 1.1618

澳元/美元 0.7661 0.7643 +0.24 -6.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7148 0.7174 -0.36 -8.32 0.7797

澳元/日圆 94.850 94.790 +0.06 -2.97 97.750

新西兰元/日圆 88.500 88.910 -0.46 -5.15 93.310

英镑/日圆 189.83 189.80 +0.02 +1.85 186.38

澳元/新西兰元 1.0710 1.0653 +0.54 +2.30 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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